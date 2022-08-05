McLaren проинформировал Риккардо о предстоящей замене на Пиастри

Пилот McLaren Даниэль Риккардо в курсе, что его в команде заменят на Оскара Пиастри.

По информации racingnews365, команда заранее уведомила Риккардо о замене. Отмечается, что комиссия ФИА одобрила соглашение Пиастри с McLaren. Контракт между сторонами был подписан 30 июля.

21-летний Оскар стал чемпионом «Формулы-2» в сезоне-2021, опередив россиянина Роберта Шварцмана, ставшего вице-чемпионом. В нынешнем году он занимает должность резервного пилота Alpine.

Ранее Пиастри опроверг информацию о том, что он займёт место Алонсо в Alpine.