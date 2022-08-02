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Пиастри опроверг информацию о том, что он займёт место Алонсо в Alpine

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Чемпион «Формулы-2» 2021 года и резервный гонщик Alpine Оскар Пиастри опроверг информацию о том, что он займёт место Фернандо Алонсо во французском коллективе.
Пиастри опроверг информацию о том, что он займёт место Алонсо в Alpine
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Mason

«В Alpine выпустили пресс-релиз без моего согласия и сообщили, что я буду за них выступать. Это неверная информация. Я не подписывал контракт с Alpine на 2023 год», — написал Пиастри в соцсетях.

21-летний спортсмен стал чемпионом «Формулы-2» в сезоне-2021, опередив россиянина Роберта Шварцмана, который стал вице-чемпионом. В нынешнем году он занимает должность резервного пилота Alpine.

Ранее руководитель Alpine Отмар Сафнауэр рассказал, что узнал о переходе Алонсо в Aston Martin только из пресс-релиза английской команды.

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