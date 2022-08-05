Первый тренер Сперцяна рассказал, почему футболист выбрал сборную Армении

Мхитар Давидян, первый тренер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, рассказал, почему футболист решил выступать за сборную Армении, а не России.

«Могу сказать, что обид никогда никаких от него не было. И разговоры о том, что он выбрал Армению потому, что не вызвали в Россию, насколько я знаю, — неправда. Уверен, лишним в сборной России он бы не оказался», — цитирует Давидяна «Матч ТВ».

В трёх матчах РПЛ футболист забил четыре гола за «Краснодар» и сделал одну голевую передачу. Сперцян является воспитанником «Краснодара».

Игрок претендовал на звание лучшего игрока чемпионата России в июле, но в итоге награду получил полузащитник «Ростова» Даниил Уткин.

Ранее Александр Мостовой заявил, что не считает Даниила Уткина лучшим игроком чемпионата России по итогам июля.