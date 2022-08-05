Мостовой: не согласен с тем, что Уткин стал лучшим игроком РПЛ в июле

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой не считает полузащитника «Ростова» Даниила Уткина лучшим игроком чемпионата России по итогам июля.

«Не согласен с тем, что Уткин — лучший игрок РПЛ в июле. Давать такой приз за подачи со штрафного? Я тоже такие навесы со стандартов делал, но меня за это не награждали званием лучшего игрока», — цитирует Мостового Metaratings.

По мнению бывшего футболиста, звание заслужили Эдуард Сперцян, Фёдор Смолов или Квинси Промес. Он считает, что Уткину следовало забить три-четыре мяча за июль.

22-летний хавбек «Ростова» отметился тремя результативными передачами и одним забитым мячом.

Номинантами на награду также стали полузащитник «Спартака» Квинси Промес, нападающий «Динамо» Фёдор Смолов, хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин не удивлён, что Уткин признан лучшим игроком июля в РПЛ.