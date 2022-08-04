Карпин не удивлен, что Уткин признан лучшим игроком июля в РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал признание Даниила Уткина лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам июля.

«Конечно же, хочу поздравить его с этим достижением. Пускай продолжает дальше в том же духе. Я не удивлён этим», — цитирует главного тренера сборной России «Спорт-Экспресс».

22-летний хавбек «Ростова» отметился тремя результативными передачами и одним забитым мячом.

Номинантами на награду также стали полузащитник «Спартака» Квинси Промес, нападающий «Динамо» Фёдор Смолов, хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим наставником РПЛ по итогам июля.





