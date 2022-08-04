Карпин не удивлен, что Уткин признан лучшим игроком июля в РПЛ
- РИА Новости
«Конечно же, хочу поздравить его с этим достижением. Пускай продолжает дальше в том же духе. Я не удивлён этим», — цитирует главного тренера сборной России «Спорт-Экспресс».
22-летний хавбек «Ростова» отметился тремя результативными передачами и одним забитым мячом.
Номинантами на награду также стали полузащитник «Спартака» Квинси Промес, нападающий «Динамо» Фёдор Смолов, хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.
Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим наставником РПЛ по итогам июля.