В «Пари НН» назвали слухами информацию о переходах Янсане и Джорджевича
- РИА Новости
«Мы на данный момент интересуемся многими игроками. Что касается Янсане, то это очередной слух. Заявляли, что наш клуб интересуется Джорджевичем, что тоже является домыслом», — цитирует Кудряшова Sport24.
Напомним, что после третьего тура подопечные Михаила Галактионова занимают 12-ю позицию в турнирной таблице РПЛ. Команда сыграла вничью с московским «Локомотивом» (1:1) и столичным ЦСКА (2:2), а также уступила подмосковным «Химкам» (0:3).
Под руководством Александра Кержакова нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Галактионов же совмещает должность главного тренера в «Пари НН» и в молодёжной сборной России.
Ранее Галактионов прокомментировал результат матча третьего тура чемпионата России с московским ЦСКА.