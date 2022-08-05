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В «Пари НН» назвали слухами информацию о переходах Янсане и Джорджевича

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Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Игорь Кудряшов рассказал о возможных приобретениях команды.
В «Пари НН» назвали слухами информацию о переходах Янсане и Джорджевича
  • РИА Новости

«Мы на данный момент интересуемся многими игроками. Что касается Янсане, то это очередной слух. Заявляли, что наш клуб интересуется Джорджевичем, что тоже является домыслом», — цитирует Кудряшова Sport24.

Напомним, что после третьего тура подопечные Михаила Галактионова занимают 12-ю позицию в турнирной таблице РПЛ. Команда сыграла вничью с московским «Локомотивом» (1:1) и столичным ЦСКА (2:2), а также уступила подмосковным «Химкам» (0:3).

Под руководством Александра Кержакова нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Галактионов же совмещает должность главного тренера в «Пари НН» и в молодёжной сборной России. 

Ранее Галактионов прокомментировал результат матча третьего тура чемпионата России с московским ЦСКА.

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