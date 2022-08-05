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В «Урале» рассказали о настрое команды перед игрой со «Спартаком»

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Президент «Урала» Григорий Иванов оценил настрой команды перед матчем четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
В «Урале» рассказали о настрое команды перед игрой со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Мы настраиваемся на каждую команду, только пока ничего не получается. А так мы настраиваемся на три очка в матче с каждой командой, будь то «Зенит», «Спартак» или ЦСКА. Нам нужны победы, нам нужны очки. И мы будем играть так, как мы играем», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Матч «Урал» — «Спартак» пройдёт 6 августа в Екатеринбурге. Игра начнётся в 15:00 мск.

Красно-белые с семью очками идут на втором месте РПЛ. «Урал» (ноль очков) располагается на последнем месте, потерпев поражение во всех матчах.

Ранее сообщалось, что капитан московского «Спартака» Георгий Джикия, возможно, примет участие в матче четвёртого круга чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».

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