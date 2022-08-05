Семененко присвоено звание мастера спорта международного класса
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Фигурист тренируется под руководством Алексея и Татьяны Мишиных. Он является победителем командного чемпионата мира 2021 года в составе сборной России.
Напомним, что 18-летний фигурист в апреле упал на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» после неудачной попытки четверного прыжка и ударился головой о лёд, после чего его увезли на каталке и доставили в больницу, где диагностировали сотрясение мозга.
Ранее Семененко сообщил о закрытии уголовного дела, возбуждённого после его падения на шоу Плющенко.