Семененко присвоено звание мастера спорта международного класса

Российский фигурист Евгений Семененко стал мастером спорта России международного класса.

Фигурист тренируется под руководством Алексея и Татьяны Мишиных. Он является победителем командного чемпионата мира 2021 года в составе сборной России.

Напомним, что 18-летний фигурист в апреле упал на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» после неудачной попытки четверного прыжка и ударился головой о лёд, после чего его увезли на каталке и доставили в больницу, где диагностировали сотрясение мозга.

Ранее Семененко сообщил о закрытии уголовного дела, возбуждённого после его падения на шоу Плющенко.