Семененко сообщил о закрытии уголовного дела, возбуждённого после его падения на шоу Плющенко
- РИА Новости
«Уголовное дело, заведённое по поводу полученной травмы, было закрыто сразу, как только меня выписали из больницы, — я написал заявление об отсутствии претензий», — цитирует Семененко РИА Новости.
По его словам, это его личное решение и в нём нет никакой финансовой подоплёки. Более того, он признался, что отказался от предложенной денежной помощи организаторов шоу.
«Всё обошлось. Как сказали нейрохирурги, в рубашке родился, и этот неприятный случай надо забыть», — добавил спортсмен.
18-летний фигурист в апреле упал на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» после неудачной попытки четверного прыжка и ударился головой о лёд, после чего его увезли на каталке и доставили в больницу, где диагностировали сотрясение мозга.
Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина подтвердила, что фигурист Евгений Семененко восстановился после жёсткого падения и будет участвовать в шоу хореографа Ильи Авербуха.