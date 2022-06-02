Семененко сообщил о закрытии уголовного дела, возбуждённого после его падения на шоу Плющенко

Российский фигурист Евгений Семененко заявил, что возбуждённое после его падения на ледовом шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко уголовное дело закрыто.

«Уголовное дело, заведённое по поводу полученной травмы, было закрыто сразу, как только меня выписали из больницы, — я написал заявление об отсутствии претензий», — цитирует Семененко РИА Новости.

По его словам, это его личное решение и в нём нет никакой финансовой подоплёки. Более того, он признался, что отказался от предложенной денежной помощи организаторов шоу.

«Всё обошлось. Как сказали нейрохирурги, в рубашке родился, и этот неприятный случай надо забыть», — добавил спортсмен.

18-летний фигурист в апреле упал на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» после неудачной попытки четверного прыжка и ударился головой о лёд, после чего его увезли на каталке и доставили в больницу, где диагностировали сотрясение мозга.

Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина подтвердила, что фигурист Евгений Семененко восстановился после жёсткого падения и будет участвовать в шоу хореографа Ильи Авербуха.