Мишина: Семененко готов полностью прокатать программу на шоу у Авербуха

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Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина подтвердила, что фигурист Евгений Семененко восстановился после жёсткого падения и будет участвовать в шоу хореографа Ильи Авербуха.
Мишина: Семененко готов полностью прокатать программу на шоу у Авербуха
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Мы взвесили его силы. Он сам считает, что готов полностью прокатать программу. Женя всё сможет. Будет совершенно другое ощущение от окончания сезона! Слава богу, что у него хорошее самочувствие! Именно с ним он и пойдёт в следующий сезон», — цитирует Мишину Sport24.

По её словам, фигурист уже несколько раз выходил на лёд и сможет прокатать короткую программу в облегчённом варианте. 

18-летний фигурист упал на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» после неудачной попытки четверного прыжка и ударился головой о лёд, после чего его увезли на каталке и доставили в больницу, где диагностировали сотрясение мозга.

Шоу Авербуха состоится 7 мая в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Ранее Авербух посчитал интересными соревнования между командами России и Китая в рамках отдельного турнира.

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