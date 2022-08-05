Агуэро назвал фаворитов в гонке бомбардиров в предстоящем сезоне АПЛ

Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением о фаворитах в борьбе за «Золотую бутсу», которая вручается лучшему бомбардиру Английской премьер-лиги (АПЛ).

«На мой взгляд, главные претенденты на «Золотую бутсу» — Рахим Стерлинг, Эрлинг Холанд, Мохаммед Салах и Габриэл Жезус», — приводит слова Агуэро Manchester Evening News со ссылкой на Stake.com.

Он также заявил, что Гарри Кейн и Сон Хын Мин всегда отличались высокой результативностью, он не видит причин, почему это может не случиться в следующем сезоне.

В минувшем сезоне АПЛ лучшими бомбардирами стали Салах и Хын Мин, которые забили по 23 мяча.

Чемпионат Англии стартует 5 августа с матча «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Начало — в 22:00 мск.

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, кого считает фаворитом в новом сезоне АПЛ.