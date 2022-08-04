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Экс-защитник МЮ Невилл назвал фаворита нового сезона чемпионата Англии

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, кого считает фаворитом в новом сезоне АПЛ.

«В прошлом сезоне у нас была гонка за титул, и я думаю, что «Ливерпуль» набрал головокружительную скорость, отдавая всё, чтобы продержаться там до конца. Честно говоря, я не удивлюсь, если в этом сезоне «Сити» выиграет с большим отрывом», — приводит слова Невилла Liverpool Echo.

В прошлом сезоне АПЛ-2021/22 «Манчестер Сити» стал победителем чемпионата Англии, набрав 93 очка в 38 матчах. На втором месте расположился «Ливерпуль» (92 очка). Третье — «Челси» (72 очка).

Ранее «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Жотой

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