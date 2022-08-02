«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Жотой
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25-летний форвард подписал новый долгосрочный контракт с мерсисайдским клубом. Срок соглашения не разглашается, сообщает пресс-служба красных.
По данным Transfermarkt, контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
В сезоне-2021/22 футболист провёл за английский клуб 55 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал восемь результативных передач.
Прежнее соглашение с «Ливерпулем» истекало в июне 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал контракт с воспитанником «Барселоны» Марком Кукурельей.