«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Жотой

Нападающий сборной Португалии по футболу Диогу Жота продолжит выступать за «Ливерпуль».

25-летний форвард подписал новый долгосрочный контракт с мерсисайдским клубом. Срок соглашения не разглашается, сообщает пресс-служба красных.

По данным Transfermarkt, контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2021/22 футболист провёл за английский клуб 55 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал восемь результативных передач.

Прежнее соглашение с «Ливерпулем» истекало в июне 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал контракт с воспитанником «Барселоны» Марком Кукурельей.



