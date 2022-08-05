Макарова: Уимблдон своеобразно поступил, но победила русская

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Екатерина Макарова прокомментировала решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдонском турнире 2022 года.

«Англия своеобразно поступила, но в итоге всё равно победила русская девушка Лена Рыбакина, выступающая за Казахстан. Так что Россию отстранять нельзя ни в коем случае!» — цитирует Макарову News.ru.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Уимблдон прошёл с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона. В женском одиночном турнире победу одержала бывшая россиянка, ныне выступающая за Казахстан, Елена Рыбакина.

Ранее сообщалось, что Виктория Азаренко осудила решение Уимблдона запретить россиянам и белорусам участвовать в турнире.