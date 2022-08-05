Макарова: Уимблдон своеобразно поступил, но победила русская
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«Англия своеобразно поступила, но в итоге всё равно победила русская девушка Лена Рыбакина, выступающая за Казахстан. Так что Россию отстранять нельзя ни в коем случае!» — цитирует Макарову News.ru.
20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.
Уимблдон прошёл с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона. В женском одиночном турнире победу одержала бывшая россиянка, ныне выступающая за Казахстан, Елена Рыбакина.
Ранее сообщалось, что Виктория Азаренко осудила решение Уимблдона запретить россиянам и белорусам участвовать в турнире.