Марко: Феттель принял абсолютно правильное решение о завершении карьеры

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко высказался о решении Себастьяна Феттеля завершить карьеру в «Формуле-1».

«Я думаю, что его речь, где он говорит о своём решении, была очень сильной. Для меня это абсолютно правильное решение. Сейчас у Себастьяна другие приоритеты, он даже не поднимается на подиум», — цитирует Марко GrandPX.

Феттель дебютировал в «Формуле-1» в 2007-м на Гран-при США, заменив поляка Роберта Кубицу в BMW Sauber, а позже по ходу сезона присоединился к Toro Rosso, заняв место американца Скотта Спида.

В 2009 году немец присоединился к Red Bull, вместе с которым стал четырёхкратным чемпионом мира. С 2015-го по 2020-й Феттель выступал за Ferrari, а с сезона-2021 защищал цвета Aston Martin.

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