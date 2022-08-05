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Брат Нурмагомедова бросил вызов бойцу UFC Муньосу

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Российский боец легчайшего веса Умар Нурмагомедов, который является двоюродным братом экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, изъявил желание сразиться с американцем Педро Муньосом.
Брат Нурмагомедова бросил вызов бойцу UFC Муньосу
  • Gettyimages.ru

«Педро Муньос, я слышал, что ты хотел подраться со мной? Так давай сделаем это!» — написал Умар Нурмагомедов в социальных сетях.

На счету Умара Нурмагомедова 15 поединков в профессиональных MMA, в каждом из которых он одержал победу (восемь — досрочно). В последнем бою он единогласным решением судей взял верх над американцем Нэйтом Манессом.

35-летний Муньос имеет в послужном списке 19 побед, семь поражений, а ещё два боя были признаны несостоявшимися. С 2014 года американец выступает в UFC и в настоящее время занимает девятую строчку в рейтинге легчайшего веса.

Ранее боец ММА Мераб Двалишвили дал прогноз на предстоящий поединок между американцем Шоном О’Мэлли и россиянином Петром Яном.

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