Брат Нурмагомедова бросил вызов бойцу UFC Муньосу
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«Педро Муньос, я слышал, что ты хотел подраться со мной? Так давай сделаем это!» — написал Умар Нурмагомедов в социальных сетях.
На счету Умара Нурмагомедова 15 поединков в профессиональных MMA, в каждом из которых он одержал победу (восемь — досрочно). В последнем бою он единогласным решением судей взял верх над американцем Нэйтом Манессом.
35-летний Муньос имеет в послужном списке 19 побед, семь поражений, а ещё два боя были признаны несостоявшимися. С 2014 года американец выступает в UFC и в настоящее время занимает девятую строчку в рейтинге легчайшего веса.
Ранее боец ММА Мераб Двалишвили дал прогноз на предстоящий поединок между американцем Шоном О’Мэлли и россиянином Петром Яном.