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Бразильские СМИ сообщают об интересе «Зенита» к защитнику «Коринтианс»

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Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в приобретении центрального защитника бразильского футбольного клуба «Коринтианс» Роберта Ренана.
Бразильские СМИ сообщают об интересе «Зенита» к защитнику «Коринтианс»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Yahoo Noticias, в настоящий момент «Зенит» ведёт устные переговоры с руководством «Коринтианс» на предмет трансфера 18-летнего центрального защитника. Отмечается, что российский клуб предлагает идеальные условия, которые устроят всех участников сделки. Однако официального предложения пока сделано не было.

При этом несколько дней назад агент Ренана летал в Европу, где общался по поводу перехода его клиента в английский «Вулверхэмптон» и немецкую «Боруссию» из Дортмунда.

Ренан является воспитанником академии «Коринтианс», в основную команду перешёл в июне 2022 года. В нынешнем сезоне провёл девять матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Ранее футбольный агент Энди Форд рассказал об интересе английских клубов к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

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