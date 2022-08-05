Бразильские СМИ сообщают об интересе «Зенита» к защитнику «Коринтианс»

Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в приобретении центрального защитника бразильского футбольного клуба «Коринтианс» Роберта Ренана.

Как сообщает Yahoo Noticias, в настоящий момент «Зенит» ведёт устные переговоры с руководством «Коринтианс» на предмет трансфера 18-летнего центрального защитника. Отмечается, что российский клуб предлагает идеальные условия, которые устроят всех участников сделки. Однако официального предложения пока сделано не было.

При этом несколько дней назад агент Ренана летал в Европу, где общался по поводу перехода его клиента в английский «Вулверхэмптон» и немецкую «Боруссию» из Дортмунда.

Ренан является воспитанником академии «Коринтианс», в основную команду перешёл в июне 2022 года. В нынешнем сезоне провёл девять матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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