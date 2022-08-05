Промоутер Хирн: бой Бивола с Бетербиевым мог бы состояться до конца 2022 года

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, представляющий интересы действующего чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрия Бивола, считает, что бой его клиента с обладателем титулов WBO, WBC и IBF Артуром Бетербиевым мог бы пройти в 2022 году.

«Честно говоря, мы были готовы. Знаете, я уже говорил во многих интервью, когда Бетербиев победил Джо Смита, что в Top Rank, по моему мнению, должны были сразу обратить внимание на Дмитрия Бивола. Понятно же, что это бой за абсолютное чемпионство. Он мог бы состояться до конца этого года», — цитирует Хирна BoxingScene.

При этом промоутер заявил, что представители Бетербиева настроены устроить тому встречу с британским боксёром Энтони Ярдом в Лондоне. По словам Хирна, он не понимает, почему промоутеры Артура не думают о перспективе проведения объединительного поединка с Биволом.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В последнем бою он взял верх над мексиканцем Саулем Альваресом. В свою очередь, Бетербиев выиграл 18 боёв в карьере (все — досрочно).

Ранее менеджер Вадим Корнилов заявил, что Бивол может провести следующий бой с британцем Джошуа Буатси в ОАЭ.