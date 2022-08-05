Основатель «Наше дело»: Александр Емельяненко получил самый большой гонорар в истории лиги
- РИА Новости
«На кого «Наше дело» потратилось больше всего? Александр Емельяненко, 10 млн рублей мы заплатили», — цитирует Арутюняна «Чемпионат».
Боец заработал эту сумму за поединок против блогера Артёма Тарасова. Встреча между спортсменами прошла в сентябре 2021 года. Тогда Емельяненко победил единогласным решением судей.
В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл к ничьей.
Ранее Александр Емельяненко опроверг информацию о завершении карьеры.