Основатель «Наше дело»: Александр Емельяненко получил самый большой гонорар в истории лиги

Основатель промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян рассказал, кто больше всех заработал за поединок в рамках организации.

«На кого «Наше дело» потратилось больше всего? Александр Емельяненко, 10 млн рублей мы заплатили», — цитирует Арутюняна «Чемпионат».

Боец заработал эту сумму за поединок против блогера Артёма Тарасова. Встреча между спортсменами прошла в сентябре 2021 года. Тогда Емельяненко победил единогласным решением судей.

В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл к ничьей.

Ранее Александр Емельяненко опроверг информацию о завершении карьеры.