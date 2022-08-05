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Основатель «Наше дело»: Александр Емельяненко получил самый большой гонорар в истории лиги

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Основатель промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян рассказал, кто больше всех заработал за поединок в рамках организации.
Основатель «Наше дело»: Александр Емельяненко получил самый большой гонорар в истории лиги
  • РИА Новости

«На кого «Наше дело» потратилось больше всего? Александр Емельяненко, 10 млн рублей мы заплатили», — цитирует Арутюняна «Чемпионат».

Боец заработал эту сумму за поединок против блогера Артёма Тарасова. Встреча между спортсменами прошла в сентябре 2021 года. Тогда Емельяненко победил единогласным решением судей.

В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл к ничьей.

Ранее Александр Емельяненко опроверг информацию о завершении карьеры.

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