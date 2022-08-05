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The Athletic: Тухель жаловался больше всех в сезоне-2021/22 АПЛ

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель стал лидером по количеству жалоб в минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ).
The Athletic: Тухель жаловался больше всех в сезоне-2021/22 АПЛ
  • AP

The Athletic проанализировал на жалобы 500 интервью главных тренеров клубов АПЛ. У Тухеля — 57,9%. На второй позиции — Микель Артета из «Арсенала» (55,5%). Третьим стал Даниэль Фарке из «Норвича» (54,5%).

По итогам сезона «Челси» занял третье место в турнирной таблице АПЛ.

Напомним, что группа собственников во главе с американскими бизнесменами Тоддом Боули и Марком Уолтером, а также швейцарским миллиардером Хансйоргом Виссом официально приобрела «Челси» за £4,25 млрд. Продажа клуба стала итогом санкций против Романа Абрамовича.

Ранее сообщалось, что Сесар Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» до 2024 года.

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