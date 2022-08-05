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Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» до 2024 года

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Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта подписал новый контракт с лондонским клубом до 2024 года.

«Я хотел бы поблагодарить мистера Тодда и мистера Бехдада за то, что они дали мне возможность продолжить своё путешествие в удивительном клубе», — цитирует футболиста пресс-служба «синих».

Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года. Он провёл за команду 316 матчей в АПЛ и забил девять мячей.

Напомним, что группа собственников во главе с американскими бизнесменами Тоддом Боули и Марком Уолтером, а также швейцарским миллиардером Хансйоргом Виссом официально приобрела «Челси» за £4,25 млрд. Продажа клуба стала итогом санкций против Романа Абрамовича.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал с «Брайтоном» переход Марка Кукурельи.

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