Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» до 2024 года

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта подписал новый контракт с лондонским клубом до 2024 года.

«Я хотел бы поблагодарить мистера Тодда и мистера Бехдада за то, что они дали мне возможность продолжить своё путешествие в удивительном клубе», — цитирует футболиста пресс-служба «синих».

Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года. Он провёл за команду 316 матчей в АПЛ и забил девять мячей.

Напомним, что группа собственников во главе с американскими бизнесменами Тоддом Боули и Марком Уолтером, а также швейцарским миллиардером Хансйоргом Виссом официально приобрела «Челси» за £4,25 млрд. Продажа клуба стала итогом санкций против Романа Абрамовича.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал с «Брайтоном» переход Марка Кукурельи.