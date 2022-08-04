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Агент: Тюкавину надо пересмотреть своё отношение к тренировкам в «Динамо»

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Футбольный агент Роман Орещук высказался о ситуации с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным.
Агент: Тюкавину надо пересмотреть своё отношение к тренировкам в «Динамо»
  • РИА Новости

«Тюкавину надо пересмотреть своё отношение к тренировкам и выкладываться по максимуму. Амбиции сейчас перехлестывают, хочется играть. Недавно был основным, теперь запасной — это футбол», — цитирует агента «Спорт День за Днём».

В сезоне-2021/22 Тюкавин провёл за московский клуб 34 матча, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2024 года.

Ранее болельщики «Динамо» определили автора лучшего гола команды на летних сборах.

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