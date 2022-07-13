Фанаты признали Овечкина автором лучшего гола ФК «Динамо» на летних сборах

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Болельщики московского «Динамо» определили автора лучшего гола команды на летних сборах.
Фанаты признали Овечкина автором лучшего гола ФК «Динамо» на летних сборах
  • РИА Новости

Победителем стал Александр Овечкин, который забил мяч в товарищеском матче по футболу с командой блогеров «Амкал» (5:0), сообщает пресс-служба «Динамо».

Голосование прошло в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале клуба. Гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» набрал 44,25% голосов. На втором месте расположился Денис Макаров с голом в ворота казанского «Рубина» (18,64%), на третьем — мяч Константина Тюкавина в ворота московского «Локомотива» (8,64%).

Овечкин отличился на 11-й минуте игры после паса Фёдора Смолова.

Форвард «Вашингтона» является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».

Ранее Овечкин высказался об участии в составе «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом».

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