Архипова о Грайнер: думаю, далее будут апелляции и срок в итоге окажется не таким большим
- AP
«Есть закон, суд, адвокаты и гособвинители. В данном вопросе должны разбираться профессионалы. Вернётся ли она на паркет? А кому это сейчас интересно? Всякое бывает. Многие травму получают на самом взлёте. Здесь жизнь повернулась таким образом, что спортивная карьера прерывается по другой причине. Думаю, далее будут апелляции и срок в итоге окажется не таким большим. С ней работают профессионалы. Они разберутся», — рассказала Архипова в интервью RT.
Ранее Александр Тихонов заявил, что приговор Грайнер может послужить обмену заключёнными.