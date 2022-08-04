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Архипова о Грайнер: думаю, далее будут апелляции и срок в итоге окажется не таким большим

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Чемпионка Европы и генеральный директор баскетбольного клуба «Спарта&К» Анна Архипова — фон Калманович высказалась о приговоре американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков.
Архипова о Грайнер: думаю, далее будут апелляции и срок в итоге окажется не таким большим
  • AP

«Есть закон, суд, адвокаты и гособвинители. В данном вопросе должны разбираться профессионалы. Вернётся ли она на паркет? А кому это сейчас интересно? Всякое бывает. Многие травму получают на самом взлёте. Здесь жизнь повернулась таким образом, что спортивная карьера прерывается по другой причине. Думаю, далее будут апелляции и срок в итоге окажется не таким большим. С ней работают профессионалы. Они разберутся», — рассказала Архипова в интервью RT.

Ранее Александр Тихонов заявил, что приговор Грайнер может послужить обмену заключёнными.

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