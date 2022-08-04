Архипова о Грайнер: думаю, далее будут апелляции и срок в итоге окажется не таким большим

Чемпионка Европы и генеральный директор баскетбольного клуба «Спарта&К» Анна Архипова — фон Калманович высказалась о приговоре американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков.

«Есть закон, суд, адвокаты и гособвинители. В данном вопросе должны разбираться профессионалы. Вернётся ли она на паркет? А кому это сейчас интересно? Всякое бывает. Многие травму получают на самом взлёте. Здесь жизнь повернулась таким образом, что спортивная карьера прерывается по другой причине. Думаю, далее будут апелляции и срок в итоге окажется не таким большим. С ней работают профессионалы. Они разберутся», — рассказала Архипова в интервью RT.

Ранее Александр Тихонов заявил, что приговор Грайнер может послужить обмену заключёнными.