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Sport24: переговоры «Динамо» и «Монтеррея» по трансферу Монтеса зашли в тупик

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«Динамо» и «Монтеррей» не могут договориться об условиях перехода защитника Сесара Монтеса.
Sport24: переговоры «Динамо» и «Монтеррея» по трансферу Монтеса зашли в тупик
  • РИА Новости

По информации Sport24, стороны не могут договориться, поэтому трансфер застопорился.

СМИ сообщали, что футболист принял решение переехать в Россию. Отмечается, что он пропустил последний матч за «Монтеррей» во избежание травм и срыва сделки.

Монтес выступает за «Монтеррей» с 2015 года. Всего в составе мексиканской команды он провёл 203 матча, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее агент защитника Монтеса сообщил, что «Динамо» сделало официальное предложение.

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