Sport24: переговоры «Динамо» и «Монтеррея» по трансферу Монтеса зашли в тупик
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По информации Sport24, стороны не могут договориться, поэтому трансфер застопорился.
СМИ сообщали, что футболист принял решение переехать в Россию. Отмечается, что он пропустил последний матч за «Монтеррей» во избежание травм и срыва сделки.
Монтес выступает за «Монтеррей» с 2015 года. Всего в составе мексиканской команды он провёл 203 матча, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее агент защитника Монтеса сообщил, что «Динамо» сделало официальное предложение.