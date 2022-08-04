Sport24: переговоры «Динамо» и «Монтеррея» по трансферу Монтеса зашли в тупик

«Динамо» и «Монтеррей» не могут договориться об условиях перехода защитника Сесара Монтеса.

По информации Sport24, стороны не могут договориться, поэтому трансфер застопорился.

СМИ сообщали, что футболист принял решение переехать в Россию. Отмечается, что он пропустил последний матч за «Монтеррей» во избежание травм и срыва сделки.

Монтес выступает за «Монтеррей» с 2015 года. Всего в составе мексиканской команды он провёл 203 матча, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее агент защитника Монтеса сообщил, что «Динамо» сделало официальное предложение.