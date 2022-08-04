Радукану — о работе с Турсуновым: он учит меня относиться к себе проще

Победительница Открытого чемпионата США по теннису Эмма Радукану из Великобритании рассказала о работе с российским тренером Дмитрием Турсуновым.

«У него определённо хорошее чувство юмора, он пытается мне помочь относиться к себе проще. Я уделяю большое внимание всему, что делаю, и я хочу делать это с максимальной отдачей», — цитирует Радукану Tеnnis Head.

В конце июля стало известно, что Турсунов начал тренировать 19-летнюю британскую теннисистку. До этого он работал с Анетт Контавейт из Эстонии.

Если команду теннисистки устроят результаты под руководством Турсунова, то Дмитрий будет работать с Радукану на протяжении всей американской серии.

Британский политик Джулиан Найт, председатель специальной комиссии по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту, заявил, что неприятно видеть, как русский тренирует восходящую звезду номер один в Великобритании.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о требованиях запретить Радукану работать с Турсуновым.





