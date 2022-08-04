военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Радукану — о работе с Турсуновым: он учит меня относиться к себе проще

Короткая ссылка
Победительница Открытого чемпионата США по теннису Эмма Радукану из Великобритании рассказала о работе с российским тренером Дмитрием Турсуновым.
Радукану — о работе с Турсуновым: он учит меня относиться к себе проще
  • AP

«У него определённо хорошее чувство юмора, он пытается мне помочь относиться к себе проще. Я уделяю большое внимание всему, что делаю, и я хочу делать это с максимальной отдачей», — цитирует Радукану Tеnnis Head.

В конце июля стало известно, что Турсунов начал тренировать 19-летнюю британскую теннисистку. До этого он работал с Анетт Контавейт из Эстонии. 

Если команду теннисистки устроят результаты под руководством Турсунова, то Дмитрий будет работать с Радукану на протяжении всей американской серии.

Британский политик Джулиан Найт, председатель специальной комиссии по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту, заявил, что неприятно видеть, как русский тренирует восходящую звезду номер один в Великобритании. 

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о требованиях запретить Радукану работать с Турсуновым.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить