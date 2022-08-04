Канчельскис: Медиалига может стать для Мостового трамплином в профессиональный футбол

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал новость о том, что Александр Мостовой стал главным тренером клуба Медийной футбольной лиги АMC Fight Nights.

«Медиалига может стать трамплином в профессиональный футбол, почему нет? Время покажет. Главное, чтобы была заинтересованность. Медиафутбол — это несерьёзно. Просто попросили, всё-таки Мостовой — это имя», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

4 августа глава АMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что Мостовой назначен главным тренером команды. Алексей Злыднев станет его ассистентом.

Мостовой закончил игровую карьеру в 2005 году. В бытность игроком он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также испанские «Сельту» и «Алавес». Мостовой ранее не работал тренером.

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой ответил наставнику сборной России и «Ростова» Валерию Карпину.