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Мостовой: Карпину не интересна МФЛ, мне тоже не интересен он и его «Ростов»

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Главный тренер команды Медиалиги АMC Fight Nights Александр Мостовой ответил наставнику сборной России и «Ростова» Валерию Карпину.
Мостовой: Карпину не интересна МФЛ, мне тоже не интересен он и его «Ростов»
  • РИА Новости

«Карпину не интересна МФЛ? Не удивлён вообще. Я на это не смотрю. Медиалига — непрофессиональный футбол. А мне не интересен он и «Ростов». У каждого своя жизнь», — цитирует Мостового «Чемпионат».

4 августа глава АMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что Мостовой назначен главным тренером команды. Алексей Злыднев станет его ассистентом.

Мостовой закончил игровую карьеру в 2005 году. В бытность игроком он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также испанские «Сельту» и «Алавес». Мостовой ранее не работал тренером.

Ранее Карпин заявил, что ему не интересны Медиалига и Мостовой.

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