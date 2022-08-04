Мостовой: Карпину не интересна МФЛ, мне тоже не интересен он и его «Ростов»

Главный тренер команды Медиалиги АMC Fight Nights Александр Мостовой ответил наставнику сборной России и «Ростова» Валерию Карпину.

«Карпину не интересна МФЛ? Не удивлён вообще. Я на это не смотрю. Медиалига — непрофессиональный футбол. А мне не интересен он и «Ростов». У каждого своя жизнь», — цитирует Мостового «Чемпионат».

4 августа глава АMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что Мостовой назначен главным тренером команды. Алексей Злыднев станет его ассистентом.

Мостовой закончил игровую карьеру в 2005 году. В бытность игроком он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также испанские «Сельту» и «Алавес». Мостовой ранее не работал тренером.

Ранее Карпин заявил, что ему не интересны Медиалига и Мостовой.