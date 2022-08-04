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Черчесов уверен, что Дзюба найдёт себе новую команду

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Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил, почему бывший форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба не может найти новый клуб.
Черчесов уверен, что Дзюба найдёт себе новую команду
  • РИА Новости

«Последний раз я с ним разговаривал около трёх недель назад. Он поддерживает форму в «Рубине». Надеюсь, в ближайшее время он определится с новой командой. Вот Магомед Оздоев уже это сделал — перешёл в турецкий клуб», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Наставник клуба из Будапешта подчеркнул, что выбор новой команды делается не по мановению волшебной палочки — иногда надо подождать, присмотреться.

«Дзюба — футболист высокого уровня, не все команды могут удовлетворить его амбиции. Ему нужно дать время и не торопить. Жаль, что пока он не нашёл клуб для себя, но даже такого уровня футболисту не всегда просто это сделать», — заключил он.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказал мнение, что нападающему Артёму Дзюбе нужно завершить карьеру футболиста.

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