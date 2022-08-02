Ветеран ЦСКА Пономарёв считает, что Дзюбе нужно завершить карьеру

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказал мнение, что нападающему Артёму Дзюбе нужно завершить карьеру футболиста.

«Честно говоря, никто уже в нём не заинтересован. Были предложения, и нужно было принимать их на таких условиях, которые ему предлагали. Он с чем-то там не соглашался. Он что, Месси, Марадона? Он сам виноват. Нужно заканчивать, причём срочно. Иначе он вообще сам себя обольёт грязью», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

22 мая 33-летний футболист покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее в «Рубине» опровергли информацию о включении Дзюбы в заявку на матч с «Уфой».