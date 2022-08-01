В «Рубине» опровергли информацию о включении Дзюбы в заявку на матч с «Уфой»
- Legion-Media
«Информация о том, что Дзюба будет в заявке «Рубина» на сегодняшний матч Первой лиги против «Уфы», не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе клуба.
22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.
12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.
Ранее футбольный агент Артём Прохоров рассказал, почему Дзюба всё ещё находится в поисках клуба.