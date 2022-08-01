Агент рассказал, почему Дзюба ещё не подписал контракт с новым клубом

Футбольный агент Артём Прохоров рассказал, почему нападающий Артём Дзюба всё ещё находится в поисках клуба.

«Тут есть ряд факторов. Один из них — Дзюба ни с кем не договаривался по зарплате, она его не устраивала в тех клубах, куда его предлагали», — цитирует агента РИА Новости.

22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее Олег Романцев высказал мнение, почему форвард Артём Дзюба до сих пор не нашёл себе команду.