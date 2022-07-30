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Романцев поделился мнением, почему Дзюба ещё не определился с новым клубом

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказал мнение, почему форвард Артём Дзюба до сих пор не нашёл себе команду.
Романцев поделился мнением, почему Дзюба ещё не определился с новым клубом
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Думаю, он выжидает момент, когда на сто процентов будет уверен, что не ошибся в выборе. Хотя новая команда — это всегда лотерея. Особенно в таком возрасте. Но я уверен, такой шаг будет сделан», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что Дзюба — сильный игрок, который может помочь любой команде РПЛ. По его словам, с Артёмом непросто работать, потому что он личность со своими взглядами, мнением и принципами.

22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее Романцев прокомментировал уход спортивного директора Луки Каттани из московской команды.

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