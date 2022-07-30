Романцев поделился мнением, почему Дзюба ещё не определился с новым клубом

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказал мнение, почему форвард Артём Дзюба до сих пор не нашёл себе команду.

«Думаю, он выжидает момент, когда на сто процентов будет уверен, что не ошибся в выборе. Хотя новая команда — это всегда лотерея. Особенно в таком возрасте. Но я уверен, такой шаг будет сделан», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что Дзюба — сильный игрок, который может помочь любой команде РПЛ. По его словам, с Артёмом непросто работать, потому что он личность со своими взглядами, мнением и принципами.

22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее Романцев прокомментировал уход спортивного директора Луки Каттани из московской команды.