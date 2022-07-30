Романцев поделился мнением, почему Дзюба ещё не определился с новым клубом
- РИА Новости
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«Думаю, он выжидает момент, когда на сто процентов будет уверен, что не ошибся в выборе. Хотя новая команда — это всегда лотерея. Особенно в таком возрасте. Но я уверен, такой шаг будет сделан», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».
Он также заявил, что Дзюба — сильный игрок, который может помочь любой команде РПЛ. По его словам, с Артёмом непросто работать, потому что он личность со своими взглядами, мнением и принципами.
22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.
12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.
Ранее Романцев прокомментировал уход спортивного директора Луки Каттани из московской команды.