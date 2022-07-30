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Романцев раскритиковал Каттани сбежавшего из «Спартака»

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал уход спортивного директора Луки Каттани из московской команды.
Романцев раскритиковал Каттани сбежавшего из «Спартака»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«С Каттани я не знаком, о чём, представьте, не жалею. Его короткая деятельность в «Спартаке» смахивала на авантюры Остапа Бендера. Бегство Каттани, а также Ларссона, Тила и Крала напомнило мне старую русскую поговорку про то, что происходит после того, как баба исчезает с воза», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что Жиго, который подписал контракт с «Марселем», но остался играть в «Спартаке» ещё полсезона, поступил по-мужски.

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.

Следующий матч «Спартак» проведёт с «Оренбургом» 31 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 17:30 мск.

Ранее бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал уход Каттани.

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