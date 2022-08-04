Мостовой не считает Медиалигу трамплином в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой объяснил, почему решил возглавить команду Медийной футбольной лиги AMC Fight Nights.

«Мне 53 года уже. Какие трамплины — из Медиалиги в РПЛ. Перед сезоном я говорил, что в «Спартаке» уже всех перепробовали в любом качестве. В шутку сказал: «Почему нельзя попробовать Мостового в качестве пятого тренера?» Всех уже перепробовали», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

По его словам, команда никаких целей и задач на сезон не ставит — всё начинается с чистого листа. Мостовой дал понять, что коллектив будет строиться по ходу чемпионата.

4 августа глава АMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что Мостовой назначен главным тренером команды. Алексей Злыднев станет его ассистентом.

Мостовой закончил игровую карьеру в 2005 году. В бытность игроком он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также испанские «Сельту» и «Алавес». Мостовой ранее не работал тренером.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал новость о том, что Мостовой стал главным тренером АMC Fight Nights.