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Мостовой возглавил команду Медиалиги АMC Fights Nights

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Камил Гаджиев сообщил, что бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назначен главным тренером команды Медийной футбольной лиги АMC Fights Nights.
Мостовой возглавил команду Медиалиги АMC Fights Nights
  • РИА Новости

«Если говорить о наших совместных задачах на первый сезон, то я бы сформулировал их так: вникнуть в происходящее, адаптироваться, набрать обороты по ходу сезона», — написал глава АMC Fights Nights в социальных сетях.

Он выразил уверенность, что в конце чемпионата болельщики увидят боеспособную дружину.

Алексей Злыднев станет ассистентом Мостового.

53-летний Мостовой закончил игровую карьеру в 2005 году. В бытность игроком он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также испанские «Сельту» и «Алавес».

Ранее Мостовой поделился мнением о возможном приглашении клубов Медиалиги в Кубок России.

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