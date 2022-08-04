Мостовой возглавил команду Медиалиги АMC Fights Nights
- РИА Новости
«Если говорить о наших совместных задачах на первый сезон, то я бы сформулировал их так: вникнуть в происходящее, адаптироваться, набрать обороты по ходу сезона», — написал глава АMC Fights Nights в социальных сетях.
Он выразил уверенность, что в конце чемпионата болельщики увидят боеспособную дружину.
Алексей Злыднев станет ассистентом Мостового.
53-летний Мостовой закончил игровую карьеру в 2005 году. В бытность игроком он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также испанские «Сельту» и «Алавес».
Ранее Мостовой поделился мнением о возможном приглашении клубов Медиалиги в Кубок России.