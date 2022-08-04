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Губерниев предложил назначить Зарему Салихову президентом «Спартака»

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил кандидатуру Заремы Салиховой на пост президента московского футбольного клуба «Спартак».
Губерниев предложил назначить Зарему Салихову президентом «Спартака»
  • РИА Новости

«Я не знаю, почему вы смеётесь. Я считаю, что если возникнет смена состава, то почему бы прекрасной женщине, как Маргарет Тэтчер и Ангела Меркель, порулить не страной, а «Спартаком»? А что тут такого? Я за Зарему, кроме шуток. Она молодец», — заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ».

По информации СМИ, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц.

Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее бывший советник Федуна Франко Камоцци прокомментировал информацию о том, что Хачатурянц может занять пост руководителя столичного клуба.







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