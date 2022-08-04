Губерниев предложил назначить Зарему Салихову президентом «Спартака»
- РИА Новости
«Я не знаю, почему вы смеётесь. Я считаю, что если возникнет смена состава, то почему бы прекрасной женщине, как Маргарет Тэтчер и Ангела Меркель, порулить не страной, а «Спартаком»? А что тут такого? Я за Зарему, кроме шуток. Она молодец», — заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ».
По информации СМИ, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц.
Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.
Ранее бывший советник Федуна Франко Камоцци прокомментировал информацию о том, что Хачатурянц может занять пост руководителя столичного клуба.