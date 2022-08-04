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Филатов рассказал, почему заменил вратаря в матче с минским ХК «Динамо»

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Главный тренер сборной России по хоккею (до 25 лет) Владимир Филатов прокомментировал поражение от минского «Динамо» (3:5).
Филатов рассказал, почему заменил вратаря в матче с минским ХК «Динамо»
  • РИА Новости

«Мы были хороши в игре с шайбой, к сожалению, не забили моменты. Соперник опытнее, что тут говорить, они сделали после первого периода правильные выводы. Если бы не сделали, мы бы продолжали их переигрывать», — приводит слова Филатова «Чемпионат».

Он также заявил, что у команды не хватило опыта, чтобы не надломиться и не реагировать на провокации. По его словам, не надо было удаляться в зоне атаки.

«Заменили вратаря, потому что после пяти бросков он пропустил три гола. Один не засчитали, но это говорит о том, что он был не готов сегодня играть», — добавил Филатов.

Игра, которая прошла на льду олимпийской арены «Шайба», завершилась со счётом 3:5 в пользу команды из столицы Белоруссии.

Турнир завершится 9 августа. В Sochi Hockey Open, помимо сборной и «Динамо», принимают участие петербургский СКА, владивостокский «Адмирал», омский «Авангард» и «Сочи».

Ранее сообщалось, что минское «Динамо» обыграло сборную молодых звёзд России в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

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