Мичков досрочно закончил игру после силового приёма на хоккейном турнире в Сочи
- Legion-Media
Форвард сборной России Матвей Мичков после силового приёма во втором периоде в исполнении защитника «Динамо» Алексея Емелина не смог продолжить игру. Капитану сборной U25 потребовалась помощь врачей. 17-летний форвард не сумел сдержать слёз.
Игра, которая прошла на льду олимпийской арены «Шайба», завершилась со счётом 5:3 в пользу команды из столицы Белоруссии.
Турнир завершится 9 августа. В Sochi Hockey Open, помимо сборной и «Динамо», принимают участие петербургский СКА, владивостокский «Адмирал», омский «Авангард» и «Сочи».
Ранее СКА победил минское «Динамо» в матче предсезонного турнира в Сочи.