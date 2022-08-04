Мичков досрочно закончил игру после силового приёма на хоккейном турнире в Сочи

Минское «Динамо» обыграло сборную молодых звёзд России (до 25 лет) в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

Форвард сборной России Матвей Мичков после силового приёма во втором периоде в исполнении защитника «Динамо» Алексея Емелина не смог продолжить игру. Капитану сборной U25 потребовалась помощь врачей. 17-летний форвард не сумел сдержать слёз.

Игра, которая прошла на льду олимпийской арены «Шайба», завершилась со счётом 5:3 в пользу команды из столицы Белоруссии.

Турнир завершится 9 августа. В Sochi Hockey Open, помимо сборной и «Динамо», принимают участие петербургский СКА, владивостокский «Адмирал», омский «Авангард» и «Сочи».

Ранее СКА победил минское «Динамо» в матче предсезонного турнира в Сочи.





