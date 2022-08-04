Агент Кечкеша заявил, что футболист не пользовался правилом ФИФА

Даниэл Кустнер, агент защитника Акоша Кечкеша, прокомментировал переход своего клиента из «Пари НН» в австрийский ЛАСК.

«Мы воспользовались пунктом ФИФА? Нет, это неправда. Переход в ЛАСК — полноценный трансфер. Мы вели переговоры о переходе. В конце концов было найдено решение, которое удовлетворило нас всех. Да, я знаю, что «Нижний Новгород» недоволен этим переходом», — приводит слова Кустнера «Спорт-Экспресс».

4 августа ЛАСК сообщил о трансфере защитника в качестве свободного агента.

Кечкеш присоединился к «Пари НН» в 2021 году. Всего в составе клуба из Нижнего Новгорода он провёл 21 матч и забил один мяч.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов отреагировал на информацию о переходе Кечкеша в ЛАСК.