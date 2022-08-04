Спортивный директор «Пари НН» Кудряшов назвал ложью трансфер Кечкеша в ЛАСК

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов отреагировал на информацию о переходе защитника Акоша Кечкеша в австрийский ЛАСК.

«Трансфер Кечкеша в ЛАСК является ложной информацией. Игрок воспользовался пунктом ФИФА, который разрешает футболистам уходить из российских клубов. Это решение игрока, а не клуба», — приводит слова Кудряшова Sport24.

Он также заявил, что «Пари НН» предлагал защитнику продлить контракт. По его словам, игрок был всем доволен, однако затем резко объявил о своём уходе.

«Футболист поставил деньги выше отношений с нашим клубом», — добавил Кудряшов.

Кечкеш присоединился к «Пари НН» в 2021 году. Всего в составе клуба из Нижнего Новгорода он провёл 21 матч и забил один мяч.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Кечкеш подписал контракт с ЛАСКом.