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Защитник «Пари НН» Кечкеш стал игроком ЛАСК

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Защитник «Пари НН» Акош Кечкеш подписал контракт с австрийским ЛАСК.
Защитник «Пари НН» Кечкеш стал игроком ЛАСК
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что контракт с 26-летним венгром рассчитан до 2026 года.

Кечкеш присоединился к «Пари НН» в 2021 году. Всего в составе клуба из Нижнего Новгорода он провёл 21 матч и забил один мяч.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев ответил на вопрос, сможет ли «Пари НН» бороться за выживание в Российской премьер-лиге сезона-2022/23.

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