Судья КХЛ Гофман уехал работать в Германию не по политическим мотивам

Арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Роман Гофман рассказал, почему принял решение переехать работать в Германию.

«Никаких демаршей этим решением я выражать не намерен. Я не политический эмигрант, просто получил предложение поработать за границей. Я еду один, по работе, без семьи», — цитирует Гофмана «Спорт-Экспресс».

Он напомнил, что многие российские хоккеисты и спортсмены выступают за границей, и «к ним не возникает вопросов по поводу политики».

«Отъезд судьи немного отличается от обычной ситуации. Но, на мой взгляд, судьи в чём-то тоже являются такими же спортсменами», — добавил Гофман.

37-летний Гофман дважды судил финал чемпионата мира, однако ни разу не признавался лучшим арбитром Континентальной хоккейной лиги. В КХЛ он провёл 670 матчей. В конце июля стало известно, что российский арбитр продолжит карьеру в Немецкой хоккейной лиге (DEL).

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по хоккею Сергей Мозякин назначен на должность директора магнитогорского «Металлурга» по развитию.



