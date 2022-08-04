Судья КХЛ Гофман уехал работать в Германию не по политическим мотивам
- РИА Новости
«Никаких демаршей этим решением я выражать не намерен. Я не политический эмигрант, просто получил предложение поработать за границей. Я еду один, по работе, без семьи», — цитирует Гофмана «Спорт-Экспресс».
Он напомнил, что многие российские хоккеисты и спортсмены выступают за границей, и «к ним не возникает вопросов по поводу политики».
«Отъезд судьи немного отличается от обычной ситуации. Но, на мой взгляд, судьи в чём-то тоже являются такими же спортсменами», — добавил Гофман.
37-летний Гофман дважды судил финал чемпионата мира, однако ни разу не признавался лучшим арбитром Континентальной хоккейной лиги. В КХЛ он провёл 670 матчей. В конце июля стало известно, что российский арбитр продолжит карьеру в Немецкой хоккейной лиге (DEL).
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по хоккею Сергей Мозякин назначен на должность директора магнитогорского «Металлурга» по развитию.