военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мозякин стал директором «Металлурга» по развитию

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Мозякин назначен на должность директора «Металлурга» по развитию.
Мозякин стал директором «Металлурга» по развитию
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Мы уверены, он поможет нашей системе выйти на новый, более качественный уровень. Многие дети Магнитогорска полюбили хоккей именно благодаря Сергею, сейчас его опыт поможет этим детям реализовать свои лучшие качества», — цитирует первого вице-президента «Магнитки» Сергея Ласькова пресс-служба уральского клуба.

Уточняется, что в обязанности 41-летнего специалиста будет входить работа с тренерами и руководителями хоккейной школы «Металлурга», а также отслеживание перспективных игроков в системе клуба.

Мозякин в составе сборной России завоевал золотые медали Игр-2018 в Пхёнчхане. Он также является двукратным чемпионом мира (2008, 2009).

Ранее сообщалось, что стали известны даты всех матчей КХЛ сезона-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить