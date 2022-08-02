Мозякин стал директором «Металлурга» по развитию

Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Мозякин назначен на должность директора «Металлурга» по развитию.

«Мы уверены, он поможет нашей системе выйти на новый, более качественный уровень. Многие дети Магнитогорска полюбили хоккей именно благодаря Сергею, сейчас его опыт поможет этим детям реализовать свои лучшие качества», — цитирует первого вице-президента «Магнитки» Сергея Ласькова пресс-служба уральского клуба.

Уточняется, что в обязанности 41-летнего специалиста будет входить работа с тренерами и руководителями хоккейной школы «Металлурга», а также отслеживание перспективных игроков в системе клуба.

Мозякин в составе сборной России завоевал золотые медали Игр-2018 в Пхёнчхане. Он также является двукратным чемпионом мира (2008, 2009).

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