Стали известны даты всех матчей КХЛ сезона-2022/23

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона-2022/23.

Турнир начнётся 1 сентября матчем за Кубок Открытия между московским ЦСКА и «Металлургом». На следующий день «Автомобилист» из Екатеринбурга примет ярославский «Локомотив».

3 сентября московское «Динамо» примет казанский «Ак Барс», а петербургский СКА сыграет с «Салаватом Юлаевым».

Полный календарь регулярного чемпионата опубликован на сайте КХЛ.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал предложение Федерации хоккея России (ФХР) по разделению КХЛ на две конференции по результатам команд в регулярном чемпионате прошлого сезона.