Стали известны даты всех матчей КХЛ сезона-2022/23

Короткая ссылка
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона-2022/23.
Стали известны даты всех матчей КХЛ сезона-2022/23
  • РИА Новости

Турнир начнётся 1 сентября матчем за Кубок Открытия между московским ЦСКА и «Металлургом». На следующий день «Автомобилист» из Екатеринбурга примет ярославский «Локомотив».

3 сентября московское «Динамо» примет казанский «Ак Барс», а петербургский СКА сыграет с «Салаватом Юлаевым».

Полный календарь регулярного чемпионата опубликован на сайте КХЛ.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал предложение Федерации хоккея России (ФХР) по разделению КХЛ на две конференции по результатам команд в регулярном чемпионате прошлого сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить