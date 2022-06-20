Морозов: в предложении ФХР по разделению КХЛ мы видим много минусов

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал предложение Федерации хоккея России (ФХР) по разделению КХЛ на две конференции по результатам команд в регулярном чемпионате прошлого сезона.

«Ни на совете директоров, ни на собрании руководителей клубов этот вопрос не поднимался. Впервые мы об этом узнали от ФХР в июне. Вы сами видите, что клубы начали выступать с официальными опровержениями. Никто не вышел и не сказал: «Интересно, а давайте попробуем». В предложении ФХР мы видим много минусов», — приводит слова Морозова Sport24.

Он отметил, что представители ФХР входят в совет директоров КХЛ и они могут вынести этот вопрос на обсуждение. По его словам, большой минус в том, что восточным командам придётся чаще летать на запад.

«Спешка в принятии решений, проблема перелётов, расходы клубов, недостаточное количество дней для формирования ритмичного календаря — по многим вопросам у нас есть возражения», — добавил Морозов.

В ФХР предложили разделить клубы на две конференции. В первой должны сыграть 12 команд, занявших высшие места в сезоне-2021/22, во второй — оставшиеся десять.

Ранее в ФХР рассказали о предложении по реструктуризации чемпионата КХЛ.