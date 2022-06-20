Морозов: в предложении ФХР по разделению КХЛ мы видим много минусов

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал предложение Федерации хоккея России (ФХР) по разделению КХЛ на две конференции по результатам команд в регулярном чемпионате прошлого сезона.
Морозов: в предложении ФХР по разделению КХЛ мы видим много минусов
  • РИА Новости

«Ни на совете директоров, ни на собрании руководителей клубов этот вопрос не поднимался. Впервые мы об этом узнали от ФХР в июне. Вы сами видите, что клубы начали выступать с официальными опровержениями. Никто не вышел и не сказал: «Интересно, а давайте попробуем». В предложении ФХР мы видим много минусов», — приводит слова Морозова Sport24.

Он отметил, что представители ФХР входят в совет директоров КХЛ и они могут вынести этот вопрос на обсуждение. По его словам, большой минус в том, что восточным командам придётся чаще летать на запад.

«Спешка в принятии решений, проблема перелётов, расходы клубов, недостаточное количество дней для формирования ритмичного календаря — по многим вопросам у нас есть возражения», — добавил Морозов.

В ФХР предложили разделить клубы на две конференции. В первой должны сыграть 12 команд, занявших высшие места в сезоне-2021/22, во второй — оставшиеся десять.

Ранее в ФХР рассказали о предложении по реструктуризации чемпионата КХЛ.

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