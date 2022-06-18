В ФХР рассказали, как планируется разделение КХЛ на «сильных» и «слабых»

В Федерации хоккея России (ФХР) рассказали о предложении по реструктуризации чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Одна из важнейших задач Федерации хоккея России — развитие и популяризация хоккея в нашей стране. Предложение федерации направлено на повышение уровня чемпионата, усиление конкуренции. При этом все команды получают шанс бороться за главный приз — Кубок Гагарина», — говорится на официальном сайте ФХР.

В соответствии с предложением клубы будут разделены на две конференции. В первой сыграют 12 команд, занявших высшие места в сезоне-2021/22, во второй — оставшиеся десять.

Отмечается, что всего в регулярном чемпионате команды проведут 70 матчей: 44 — в первой конференции и 36 — во второй. Также клубы из обеих конференций будут вести борьбу за плей-офф.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Минспорт поддержит Федерацию хоккея России (ФХР) в организации новых турниров в формате «3 × 3».