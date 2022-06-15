Матыцин поддержал идею об организации турниров по хоккею в формате «3 × 3»

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Минспорт поддержит Федерацию хоккея России (ФХР) в организации новых турниров в формате «3 × 3».

«Моё присутствие на этом турнире уже говорит о том, что Министерство спорта заинтересовано в организации подобных соревнований. У этого проекта большое будущее. Инициативу ФХР министерство поддержит», — цитирует Матыцина РИА Новости.

По его словам, новый проект является показателем того, что Россия является законодателем мод. Он также отметил, что подобные турниры будут способствовать массовости спорта.

 Напомним, что турнир, организованный ФХР, прошёл в Москве с 12 по 14 июня. Победителем чемпионата стала команда Ярославля (12 очков). Второе место заняла команда из Санкт-Петербурга (11 очков). Третье — Тула (10 очков).

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что Международная федерация хоккея (IIHF) и Международный олимпийский комитет (МОК) заинтересованы в проведении турниров в формате «3 × 3».

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