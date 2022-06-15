Третьяк: МОК и IIHF заинтересованы в проведении турниров в формате «3 x 3»
«Нам удалось произвести хороший продукт. МОК и IIHF заинтересованы в организации турниров формата «3 x 3». У России есть в планах пригласить для участия в наших турнирах представителей других стран», — цитирует Третьяка РИА Новости.
Напомним, что турнир, организованный ФХР, прошёл в Москве с 12 по 14 июня. Победителем чемпионата стала команда Ярославля (12 очков). Второе место заняла команда из Санкт-Петербурга (11 очков), третье — Тула (10 очков).
Ранее вице-президент ФХР и главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о популяризации хоккея в стране.