Третьяк: МОК и IIHF заинтересованы в проведении турниров в формате «3 x 3»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что Международная федерация хоккея (IIHF) и Международный олимпийский комитет (МОК) заинтересованы в проведении турниров по хоккею в формате «3 x 3», который официально ввела Национальная хоккейная лига (НХЛ) в овертаймах в 2015 году.

«Нам удалось произвести хороший продукт. МОК и IIHF заинтересованы в организации турниров формата «3 x 3». У России есть в планах пригласить для участия в наших турнирах представителей других стран», — цитирует Третьяка РИА Новости.

Напомним, что турнир, организованный ФХР, прошёл в Москве с 12 по 14 июня. Победителем чемпионата стала команда Ярославля (12 очков). Второе место заняла команда из Санкт-Петербурга (11 очков), третье — Тула (10 очков).

Ранее вице-президент ФХР и главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о популяризации хоккея в стране.