Ротенберг: хотим, чтобы у хоккея были рейтинги, как у «Дома-2»
- РИА Новости
«Мы выходим за рамки хоккейного сообщества. Мы хотим быть по популярности на уровне программ, которые набирают большой рейтинг, например «Дом-2». Мы можем это сделать», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
По его мнению, для таких рейтингов нужно, чтобы хоккеем интересовались не только нишевые СМИ.
Также специалист объявил о запуске в России полноценной хоккейной лиги для игры в формате «3 на 3».
Ранее специальный представитель ФХР по международным вопросам Павел Буре заявил, что организация работает над тем, чтобы в мировом хоккейном сообществе к России относились как минимум с уважением.