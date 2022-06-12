Ротенберг: хотим, чтобы у хоккея были рейтинги, как у «Дома-2»

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Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о популяризации хоккея в стране.
Ротенберг: хотим, чтобы у хоккея были рейтинги, как у «Дома-2»
  • РИА Новости

«Мы выходим за рамки хоккейного сообщества. Мы хотим быть по популярности на уровне программ, которые набирают большой рейтинг, например «Дом-2». Мы можем это сделать», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

По его мнению, для таких рейтингов нужно, чтобы хоккеем интересовались не только нишевые СМИ.

Также специалист объявил о запуске в России полноценной хоккейной лиги для игры в формате «3 на 3».

Ранее специальный представитель ФХР по международным вопросам Павел Буре заявил, что организация работает над тем, чтобы в мировом хоккейном сообществе к России относились как минимум с уважением.

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